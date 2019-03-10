ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

130 ألف أسرة مستفيدة

وصول السفير العمادي إلى غزة عبر معبر بيت حانون

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:48 - 10 مارس 2019
السفير القطري محمد العمادي السفير القطري محمد العمادي
مشاركة

أفادت مصادر محلية، بأن السفير القطري محمد العمادي، وصل مساء اليوم الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.

وكان مصدر قطري أكد، في الثاني من مارس الجاري، أن عملية صرف منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة ستتم منتصف الشهر الحالي.

وأشار، إلى أن أعداد الأسر الفقيرة التي ستستفيد من منحة الـ 100 دولار قد تصل إلى 130 ألف أسرة.

وكان السفير القطري محمد العمادي، قال في الخامس والعشرين من يناير الماضي، إن المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة في غزة بواقع 100 دولار أمريكي لكل عائلة.

متعلقات