وصول السفير العمادي إلى غزة عبر معبر بيت حانون

أفادت مصادر محلية، بأن السفير القطري محمد العمادي، وصل مساء اليوم الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.

وكان مصدر قطري أكد، في الثاني من مارس الجاري، أن عملية صرف منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة ستتم منتصف الشهر الحالي.

وأشار، إلى أن أعداد الأسر الفقيرة التي ستستفيد من منحة الـ 100 دولار قد تصل إلى 130 ألف أسرة.

وكان السفير القطري محمد العمادي، قال في الخامس والعشرين من يناير الماضي، إن المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة في غزة بواقع 100 دولار أمريكي لكل عائلة.