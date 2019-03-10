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الاحتلال يعتقل شابا من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:44 - 10 مارس 2019
تعبيرية تعبيرية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد عبد الكريم جرادات، أثناء تواجده في سهل مرج بن عامر، واقتادته إلى حاجز سالم العسكري.

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