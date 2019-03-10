مصادر توضّح حقيقة إلغاء زيارة السفير العمادي لغزة

نفى مصادر صحفية، اليوم الأحد، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بإلغاء زيارة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة.

وأكدت المصادر، أن زيارة العمادي إلى غزة لا تزال قائمة ولم تلغ، مؤكدا أن السفير سيصل القطاع خلال الساعة القادمة.

وكان مصدر قطري أكد، في الثاني من مارس الجاري، ان عملية صرف منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة ستتم منتصف الشهر الحالي.

وأشار، إلى أن أعداد الأسر الفقيرة التي ستستفيد من منحة الـ 100 دولار قد تصل إلى 130 ألف أسرة.

وكان السفير القطري محمد العمادي، قال في الخامس والعشرين من يناير الماضي، إن المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة في غزة بواقع 100 دولار امريكي لكل عائلة.

وتجري عملية توزيع المساعدات القطرية من خلال مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، وفق آلية التوزيع حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المستفيدين، تجنبا لإحداث ازدحام بشري أمام مراكز التوزيع.