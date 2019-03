مشجع يقتحم الملعب ويسقط كابتن أستون فيلا بضربة قاضية

تعرض قائد فريق أستون فيلا، جاك غراليش، للاعتداء خلال لقاء "الديربي" ضد مضيفه برمنغهام سيتي، الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 36 من دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم.

واقتحم مشجع أرض الملعب، خلال الشوط الأول، ووجه لكمة قوية من الخلف للاعب جاك غراليش، الذي سقط على إثرها أرضا.

وعاقب قائد أستون فيلا المشجع وفريقه في الشوط الثاني، بإحرازه هدف الفوز الوحيد للضيوف، في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

ويعتبر "ديربي" مدينة برمنغهام، بين فرقي برمنغهام سيتي وأستون فيلا، واحدا من أكثر المباريات ندية في إنجلترا.

ورفع أستون فيلا رصيده بعد هذا الفوز إلى 51 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع، بينما تراجع برمنغهام سيتي، إلى المركز الحادي عشر، برصيد 50 نقطة.

Jack Grealish just got dropped by a pitch invader pic.twitter.com/et9S02ns4F

Poetic justice is served as Jack Grealish puts Aston Villa ahead less than an hour after being attacked by a Birmingham City fan. pic.twitter.com/VNvCGt8ARN