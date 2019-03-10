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اعتقال شابين قرب السياج الزائل شمال القطاع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:55 - 10 مارس 2019
ارشيفية ارشيفية
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ذكرت القناة السابعة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل مساء اليوم، فلسطينيين اثنين اقتربا من السياج الأمني ​​في شمال قطاع غزة.

ونوهت القناة العبرية، إلى أنه تم نقلهم إلى جهة أمنية للتحقيق.

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