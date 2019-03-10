اعتقال شابين قرب السياج الزائل شمال القطاع

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل مساء اليوم، فلسطينيين اثنين اقتربا من السياج الأمني ​​في شمال قطاع غزة.

ونوهت القناة العبرية، إلى أنه تم نقلهم إلى جهة أمنية للتحقيق.