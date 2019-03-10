عباس يكلف اشتية رئيسا للحكومة

كّلف الرئيس محمود عباس، بعد ظهر اليوم الاحد، الدكتور محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يقوم د.اشتيه بتشكيل الحكومة.

وكانت حكومة د.رامي الحمدالله قد قدمت استقالتها للرئيس محمود عباس قبل 40 يوما، وقبلها الرئيس واقر باستمرارها حكومة تسيير اعمال الى حين تكليف رئيس حكومة جديد لتشكيل الحكومة.

من هو محمد اشتية؟

تنحدر أصول اشيته من قرية تل جنوب غرب نابلس عام، هو سياسي واقتصادي شغل مناصب عديدة في قيادية وسياسية وأكاديمية.

انخرط اشتيه في السياسة والتحق بكوادر حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، فانتخب عضواً للجنة المركزية للحركة عام 2009 واعيد انتخابه في المؤتمر السابع عام 2016.

ولد اشتيه في قرية تل / نابلس عام 1958، وأنهى دراسته المدرسية فيها. ثم انتقل الى جامعة بيرزيت ليحصل على درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد وإدارة الأعمال عام 1976.، وحصل على درجة الدكتوراه في دراسات التنمية الاقتصادية من جامعة سسكس في بريطانيا.

شغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان في السلطة الوطنية وأكاديمياً في الجامعات الفلسطينية ورئيساً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار " بكدار " ، وعضواً في الوفد الفلسطيني المفاوض ، الى جانب انه اليوم عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح .

كما ترأس اشتية الوفد الفلسطيني للمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والإقليمي والتي تتناول مواضيع التجارة والمالية والبنية التحتية والسياحة في منطقة الشرق الأوسط ، كما ترأس اجتماعات المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة ال 77 والصين عام 2019.



أصدر د. اشتية مجموعة من الكتب والدراسات الاقتصادية والتنموية والسياسية كان اخرها: فلسطين من منظور تنموي، وموسوعة المصطلحات الفلسطينية، والمختصر في تاريخ فلسطين، وتآكل حل الدولتين، وكتاب حول البلديات وهيئات الحكم المحلي ودورها في التنمية الاقتصادية. إضافة الى نشر مجموعة قصص قصيرة بعنوان " إكليل من شوك".