الزراعة: "البصل" المصري خالي من بقايا المبيدات

كدت وزارة الزراعة بغزة خلو المنتجات الزراعية المستوردة من مصر، خاصة البصل المصري، من بقايا المبيدات الزراعية والحشرية.

وقال مدير عام الادارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة، المهندس وائل ثابت، في تصريح خاص لوكالة " الرأي" الحكومية مساء اليوم الأحد، إن كافة المنتجات الزراعية المصرية ومنها البصل، آمنة بشكل كبير، وتحضع لرقابة الوزارة، مشيرا الى أنه يتم أخد عينات منها بشكل دوري، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية والعالمية.

وأضاف ثابت أن هناك المزيد من العينات التي تم أحذها من منتجات زراعية يتم استيرادها من الخارج، سواء من مصر أو عن طريق معبر كرم أبوسالم التجاري، ليتم نقلها لمختبرات الوزارة أو للداخل المحتل، والتي تخضع لعملية فحص دقيقة، حيث يتم مصادرة أي منتج يسقط في علية الفحص المخبري كما حدث في العام الماضي.

وعلى الصعيد المحلي، بين ثابت أن غزةتصدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المحتلفة، والتي يتم فحصها أيضا من قبل الاحتلال والدول العربية، حيث لم يتم إرجاع أي من هذه المنتجات التي تخضع للمعايير الدولية، وهذا يسجل نجاحا كبيرا للزراعة الفلسطينية، ودليلا آخر على سلامة المنتجات المحلية.

وأشار ثابت الى أن هناك قانون يتم تطبيقه من خلال وزارة الزراعة والقانون الخاص بتداول المبيدات، وفي حالة مخالفة المزارعين أو التجار الذين يتداولون المبيدات يتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وهناك تعاون بيننا وبين مباحث التموين وبالتالي يمكن ضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بذلك.

وذكر أن أغلب المبيدات المستخدمة بغزة هي مبيدات مرخصة عالميا وفترة الأمان الخاصة فيها فترة قليلة ما بين ثلاثة أيام لأسبوع، وهناك بعض المبيدات فترة الأمان بها طويلة ونحن أدرجناها ضمن المبيدات المقيدةن مضيفا أن هناك نشرات إرشادية يتم توزيعها على المزارعين بالتعاون مع نقابة المزراعين الفلسطينيين.