حماس: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه وشعبنا لن يسكت

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن جرائمه، مشدّدة على أن شعبنا لن يسكت على جرائم الاحتلال بحقه.

وقالت "حماس" في بيان وصل نسخة عنه تعقيبًا على جريمة الاحتلال اليوم بقتل الشاب سلامة كعابنة على حاجز احتلالي قرب مدينة أريحا إن "يد الإجرام الإسرائيلية تقتل شبابنا بدم بارد، في مشهد بات يتكرر كثيرًا في الضفة المحتلّة".

وذكرت أن الاحتلال أضاف بجريمة قتله للشهيد كعابنة جريمة جديدة لسلسلة جرائمه.

وشدّدت حماس على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من إجرام يستهدف البشر والحجر "سيزيد شعبنا إصرارا على التمسك بحقوقه بالتخلص من الاحتلال بكل السبل والوسائل المشروعة".

وأشارت إلى أن هذه الجريمة الإسرائيلية تأتي بعد أقل من أسبوع على جريمة قتل شابين في رام الله.

وأكّدت حماس "أن شعبنا لن يسكت على جرائم الاحتلال، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه، فدم شبابنا وحقهم لن يترك في الأرض".