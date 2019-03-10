بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غدا الإثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأحد، عن آلية سفر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت الداخلية في بيان صحفي أن السفر ليوم الإثنين 6 مارس 2019 سيكون للحافلات الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة من كشف (3/6).

وأكدت "الداخلية" على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

وحثت المسافرين على التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما دعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



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