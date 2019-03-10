منع والدة الأسيرين أنس وعمر حمارشه من الزيارة ومصادرة تصريحها الأمني

منعت سلطات الاحتلال الأسيرة المحررة ريم حمارشة من زيارة نجليها، اليوم الأحد، في سجن مجدو بعد مصادرة تصريحها الأمني علي حاجز الجلمة بحجة أنها أسيرة محررة.

وقال الأسير المحرر عدنان حمارشة لـ"القدس" دوت كوم، "إن الاحتلال منعني من زيارة أبنائي بحجة أنني لم أحسن تربيتهما ودخلا الأسر، واليوم منع الاحتلال زوجتي من زيارة أنس وعمر في سجن مجدو، وقام بمصادرة تصريحها الأمني".

وأضاف، "هذا جزء من حالة الانتقام الموجهة لي ولعائلتي، ففي عام 2018 تم اقتحام منزلي 80 مرة، وصادر الاحتلال مركبتين للمعاقين تناسب حالتي الصحية، وفرضوا عليّ قبل أسابيع غرامة مالية بقيمة 70 ألف شيكل، حيث سيتم بيع المركبتين في حال لم أقم بدفع المبلغ المطلوب".

كما منع الاحتلال شقيقتي الأسيرين مجد وضحى من زيارتهما كما وضح حمارشة.

يشار أن الاحتلال اعتقل المحررة ريم حمارشه عام 2014 لمدة ثمانية أشهر مع زوجها عدنان حمارشه على جسر الكرامة أثناء عودتها من الأردن.

واعتقل الاحتلال الفتى أنس في عام 2017 حيث يعاني من مرض تآكل الفخذ وتم الحكم عليه مؤخرا بالسجن الفعلي لمدة عامين، وشقيقه عمر اعتقل في نفس العام ولا يزال موقوفا لحين محاكمته.