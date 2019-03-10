"كوماندوز" غزة حاول غزو تل أبيب في العام 2014.. إلى ماذا تهدف إسرائيل؟

منذ بداية الحملات الانتخابية الإسرائيلية لم تتوقف تصريحات المرشحين الإسرائيليين للكنيست الإسرائيلي تجاه غزة ومقاومتها، آخر تلك التصريحات كان على لسان وزير التعليم الإسرائيلي

نفتالي بينت التي زعم فيها أن "كوموندوز" تابع للمقاومة الفلسطينية في غزة خطط للوصول لشواطئ ريشون لتسيون جنوب تل أبيب خلال حرب 2014.

وقال بينت: إن فصائل غزة خططت للوصول إلى المدن الإسرائيلية بينها تل أبيب من خلال البحر عبر الكوماندوز.

وهاجم بينت كلاً نتنياهو ويعلون وغينتس خصومه السياسيين ومنافسيه في الانتخابات، إذ قال "إن نتنياهو وغينتس ويعلون خشوا من تدمير الانفاق التي وصلت لـ"إسرائيل" في العام 2014، مشيراً إلى أنه "قاتل من أجل تدميرها".

لم تتوقف مزاعم بينت إلى هنا إذ أشار إلى أن حماس وفصائل غزة كانت تمتلك آنذاك حوالي 30 نفقاً دخلت لأراضي الـ 48، مشيراً إلى أن حماس كانت تخطط لإقتحام المستوطنات من خلال الدرجات النارية، لافتاً إلى أنَّ الانفاق كانت تشكل تهديداً كبيراً على الإسرائيليين، قائلاً "لو تمت العملية التي خططت لها فصائل غزة لوقع آلاف القتلى الاسرائيليين وعشرات الأسرى.

وتأتي مزاعم نبيت في سياق الحملات الانتخابية الإسرائيلية، واستخدام الأطراف الإسرائيلية المرشحة لفزاعة الأمن للحصول على أكبر قدر من أصوات الإسرائيليين.