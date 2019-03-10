فيديو: بوتفليقه يعود الى الجزائر

أظهر موقع متخصص بمراقبة حركة الطيران، أن طائرة حكومية جزائرية كانت قد أقلت الشهر الماضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جنيف غادرت المجال الجوي للجزائر صباح اليوم متوجهة شمالا.

ووفقا لوكالة "رويترز" لم تظهر التطبيقات المختصة بمراقبة الحركة الجوية الوجهة النهائية للطائرة، وهي واحدة من عدة طائرات حكومية.