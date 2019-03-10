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فيديو: بوتفليقه يعود الى الجزائر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:34 - 10 مارس 2019
عبدالعزيز بوتفليقة عبدالعزيز بوتفليقة
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أظهر موقع متخصص بمراقبة حركة الطيران، أن طائرة حكومية جزائرية كانت قد أقلت الشهر الماضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جنيف غادرت المجال الجوي للجزائر صباح اليوم متوجهة شمالا.

 

ووفقا لوكالة "رويترز" لم تظهر التطبيقات المختصة بمراقبة الحركة الجوية الوجهة النهائية للطائرة، وهي واحدة من عدة طائرات حكومية.

 

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