تحطم طائرة اثيوبية على متنها 157 راكبا

أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الاثيوبية، يوم الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

وقالت تقارير إعلامية محلية كما نشرت "سكاي نيوز" إن الحادث خلف سقوط عدد من الضحايا، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز بوينغ 737، كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وافادت مصادر ان الطائرة اقلعت في الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من العاصمة أديس أبابا، وفقد الاتصال بها بعد ست دقائق.

وذكرت الشركة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية ولم تتوفر لحد الآن أي معلومات حول الضحايا أو ما إذا كان هناك ناجون من هذه الكارثة.