"أبو حسنة" يكشف تفاصيل وأعداد وموعد البدء ببرنامج البطالة في "الأونروا"

أكد المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة اليوم الأحد ، ان المنحة القطرية تستهدف 10 الآف وظيفة ، منها 6400 عبر الأونروا ، الباقي عبر برنامج الأمم المتحدة .

وقال أبو حسنة عبر إذاعة القدس ان بطالة الأونروا ستستهدف التعليم والصحة والعمال والخريجين ، وسنبدأ خلال أيام بالاتصال بالأشخاص المتوقع ترشحهم للعمل .

وبين ان فترات العمل تتفاوت من شخص لآخر فهناك من سيستمر العمل من 3-6 شهور وهناك من سيستمر عقده لـ9 شهور .

وأوضح ان أعداد كبيرة من المواطنين تدفقوا للتسجيل للحصول على بطالة الاونروا، وهناك الكثير من الاشتراطات وسيتم اختيار المواطنين والخرجين وفقاً لاحتياج الاونروا ، مبيناً ان مدة المنحة القطرية 9 شهور.

وأشار الي أن إدارة الوكالة تقوم بتجهيز الكشوفات بانتظار وصول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة من الجانب "الاسرائيلي" عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

ويشار الى ان قطاع غزة يمر بظروف معيشية واقتصادية هي الأسوأ منذ أكثر من 12 عاما من الحصار في ظل عدم التوصل الي أي اتفاق ينهي معاناة ما يزيد عن 2 مليون مواطن بغزة.