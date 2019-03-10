بدء عملية تحديث سجل الناخبين للعام 2019

انطلقت، اليوم الأحد، عملية تحديث سجل الناخبين السنوية، والتي تنفذها لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل طلبة الثانوية العامة في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة، ممن بلغوا السن القانونية للتسجيل.

وأوضحت لجنة الانتخابات، في بيان، أن عملية تسجيل الناخبين ستستمر عشرة أيام متتالية، بدءا من صباح اليوم، وحتى مساء الثلاثاء الموافق 19 آذار، مشيرة إلى أنها تسعى الى تسجيل ما يزيد عن 69 ألف من طلاب الثانوية العامة في 905 مدارس ثانوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ستتم عملية تسجيلهم الكترونيا داخل المدارس.

وبالنسبة الى المواطنين غير المسجلين، نوهت إلى أن عملية التسجيل الالكتروني متاحة أيضا للجمهور من خلال موقعها الالكتروني على مدار العام، حيث انه يمكن لأي مواطن او مواطنة، سواء كان يقيم في الداخل او في الخارج، وبلغ 17 عاما فأكثر ويحمل هوية فلسطينية ولم يسجل من قبل، أن يبادر إلى تسجيل نفسه الكترونيا في أي وقت يشاء.

وذكرت في بيانها، أنها تقوم سنويا وفقا للقانون بعملية تحديث سجل الناخبين، وذلك للحفاظ على جاهزيتها لتنفيذ أي عملية انتخابية في أي وقت يتم الدعوة إليها، حيث إن وجود سجل ناخبين محدث ومنقح يعتبر العمود الفقري لأي عملية انتخابية.