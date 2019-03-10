مصادر خاصة: رواتب موظفي السلطة اليوم ومؤتمر صحفي هام للمالية ظهراً

اكدت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية ان صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بشقيها المدني والعسكري سيكون بعد ظهر اليوم الاحد.

وأكدت المصادر ان الرواتب لن تكون كاملة ، وسيتم الإعلان عن نسبة محددة للمناطق الشمالية" الضفة المحتلة" والجنوبية" قطاع غزة ،وخاصة بعد ارجاع السلطة الفلسطينية لأموال المقاصة الناقصة للاحتلال.

وأفادت المصادر ان مؤتمراً صحفياً هاماً في تمام الساعة الـ12 ظهراً حول الرواتب ووضع السلطة المالي سيعقد لوزير الإعلام نبيل أبو ردينة ووزير المالية شكري بشارة ووكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود.

ويشار الى ان السلطة الفلسطينية تأخرت عن صرف رواتب موظفيها لليوم العاشر على التوالي منذ بداية الشهر الجاري ، ليكشف عن مدى الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية ، رغم اصرارها على صرف الرواتب لاهالي الشهداء والاسرى ، وارجاع السلطة اموال المقاصة للاحتلال التي اقتطع منها مخصصات الشهداء والاسرى .