متطرف يدعو المستوطنين لاقتحام باب الرحمة وتحويله لكنيس بالقوة الخميس القادم

دعا المتحدث باسم "اتحاد منظمات المعبد" (أساف فريد) المتطرفين لحشد أكبر عدد ممكن لاقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس القدم 14.3.2019 وذلك لتحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي والصلاة داخله بالقوة.

ونشر المتطرف "أساف فريد" فيديو الشرطي الإرهابي (متان ليفي) وهو يدوس سجاد مصلى باب الرحمة بحذائه أمس متعديا على قرار المقدسيين ومتحدياً إياهم.

وكان أحد عناصر شرطة الاحتلال قد اقتحم يوم أمس مصلى الرحمة في الأقصى بحذائه، وبصورة استفزازية مهددا ومتوعدا المصلين، وهو ذاته الذي تجول في الاقصى سابقا، وبيده زجاجة خمر.

من جهتها، أكدت دائرة الاوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك رفضها التام لتصرفات أفراد شرطة الاحتلال داخل الاقصى من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتدنيس لباب الرحمة من خلال الدخول بأحذيتهم على سجاد الصلاة داخل باب الرحمة.

واستنكرت الدائرة، في بيان لها، التصرف المقصود من قبل شرطي الاحتلال الذي دخل بحذائه، يوم السبت، الى باب الرحمة، وهو الشرطي ذاته الذي أدخل زجاجة خمر الى باحات المسجد قبل أشهر، في استفزاز مقصود لمشاعر المسلمين.

وطالبت دائرة الأوقاف الكف الفوري من قبل أفراد الشرطة الاسرائيلية عن هذه التصرفات الاستفزازية في ظل هذه الظروف، مؤكدة أن "هذه التصرفات لن تثني دائرة الاوقاف الاسلامية عن موقفها الثابت تجاه باب الرحمة كجزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما بجميع ما يشمله من مبان وساحات تحت الأرض وفوقها، كمسجد إسلامي خالص، لا يقبل الشراكة ولا التقسيم".

وطالبت بمحاسبة هذا الضابط وإبعاده فورا عن الاقصى ووقف اقتحام المصليات والمباني.

إلى ذلك، واصل عدد كبير من المبعدين عن الأقصى صلواتهم في منطقة باب الأسباط "أمام مدخل مقبرة باب الرحمة" الملاصقة بجدار الأقصى الشرقي، تعبيرا عن احتجاجهم على منعهم دخول المسجد الاقصى.