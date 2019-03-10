استقالة وزير الصحة التونسي على خلفية وفاة 11 رضيعا بمستشفى حكومي

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء السبت، قبول الاستقالة التي تقدم بها وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف على خلفية وفاة 11 رضيعا بمستشفى حكومي.

وتابع الشاهد في تصريحات إعلامية على هامش زيارتة للمستشفى أنه “تم فتح تحقيق إداري في الحادث وإن النيابة العمومية أيضا تتابع الموضوع وسيتم تحميل المسؤولية بخصوص أي تقصير محتمل”.

وعبر الشاهد عن تضامنه مع عائلات الضحايا. مضيفا أنه أعطى تعليماته إلى المحافظين لتقديم الإحاطة المادية والنفسية لهم.

وتم فتح عدة تحقيقات اثر وفاة الرضع، يومي الخميس والجمعة، في مركز التوليد التابع لمستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة، السبت.

وأوضحت الوزارة في بلاغ على صفحتها على فيسبوك “تعلن وزارة الصحة بأسف شديد انه تم تسجيل 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة (من أكبر مستشفيات العاصمة) خلال يومي 7 و8 مارس 2019”.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أنه تم فتح تحقيق داخلي للتثبت من توافر الشروط الصحية في قسم التوليد وطريقة ادارة صيدليته.

وأضاف بلاغ الوزارة أنه تم اتخاذ “التدابير والاجراءات اللازمة خاصة منها الوقائية والعلاجية لتجنّب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد التحكم في الوضع”.