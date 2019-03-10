هآرتس: المنحة القطرية ستدخل قريباً وآلية جديدة لتحويلها وصرفها في غزة

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المنحة القطرية ستدخل لقطاع غزة قريبا، مؤكدة أنها ستكون وفق آلية دخول وصرف جديدتين.

ووفق الصحيفة العبرية، فإنه من المقرّر أن تدخل دفعة جديدة من المنحة لقطرية إلى قطاع غزّة، قريبًا، عبر حوالات بنكية وليس عبر حقائب نقدية كما كان سابقًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحول جاء بعد اتفاق بين الأمم المتحدة وقطر، وأن المنحة حُوّلت بالفعل للأمم المتحدة وسيجري تحوليها لقائمة مستحقّيها.

ونقلت الصحيفّة أن هناك تغيّرًا في طريقة تحويلها، إذ ستمنح مقابل "أعمال تطوعيّة"، وسيطلب من مستحقّي المنحة التطوع لعددٍ من الساعات، مقابل الحصول على مستحقّاتهم.

يذكر أن قطر أعلنت عن منحة مقدمة للشعب الفلسطيني قبل 5 أشهر، مقدمة كرواتب لموظفي غزة ومساعدات للعائلات الفقيرة وأسر الشهداء والجرحى، إضافة لتغطية السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وبسبب مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في إدخال أموال المنحة القطرية – التي كانت تدخل في حقائب-، رفضت حركة "حماس" الشهر الماضي استقبال المنحة حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلن السفير القطري محمد العمادي إثر رفض "حماس"، تحويل المنحة القطرية بالاتفاق مع الأمم المتحدة إلى أموال مساعدات لقطاع غزة تصرف وفق الاتفاق بين الطرفين