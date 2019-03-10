الطقس: أجواء معتدلة وانخفاض طفيف على الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، معتدلا نهارا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، معتدلا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وربعيا لطيفا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئياً الى غائم ومغبرا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر مائج.