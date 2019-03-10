اعتقالات بالضفة تطال 6 مواطنين بينهم أسرى محررون

شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاحد، حملة دهم واعتقالات في مناطق الضفة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معتصم محمد العروج (22 عاماً)، بعد مداهمة وتفتيش منزله في بيت لحم. كما اعتقلت الشاب عقل شتيوي من منزله في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

‏وداهمت منزلاً يعود لعائلة أبو تركي في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، و منزل الأسير المحرر قدري جميل دويك وفتشته وعاثت بداخله خراباً في ضاحية سنجر بمدينة دورا جنوب غرب الخليل.

وزعمت سلطات الاحتلال العثور على اسلحة في بلدة يطا جنوب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية كلا من الطفل محمد ابو مسلم(8سنوات) والفتى محمود بسام ابو مسلم(15عاما) خلال مواجهات في البيرة، كما اعتقلت الشاب رأفت طالب سالم درويش(20عاما) على حاجز عسكري قرب قرية الطبقة جنوب الخليل وصادرت دراجته النارية.

وداهمت عدة منازل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس قبيل انسحابها دون اعتقالات.