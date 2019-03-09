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بعد 50 عاما وصلته "التهنئة"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:57 - 09 مارس 2019
تهنئة تهنئة
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تخرج من جامعة ميتشيغان عام 1969، لكنه لم يتسلم برقية تهنئة بتخرجه من أصدقاء أسرته إلا بعد 50 عاما من إرسالها!

الأميركي روبرت فينك تسلم البرقية من "ويسترن يونيون" هذا العام فقط، بحسب صحيفة "آن أربور نيوز".

وصلت البرقية بالأساس عام 1969 إلى شقة تقاسمها فينك مع ثلاثة من زملائه غداة تركه للشقة للتحضير للدراسات العليا في نيويورك.

وانتهى الحال بالبرقية في خزانة ملفات قديمة تملكها شركة تسويق إلكتروني مقرها في بلدة آن أربور.

وعثرت موظفة بالشركة تدعى كريستينا زاسكي على البرقية صدفة بعدما أزالت قاع درج مكتب لاسترداد قطعة من الورق سقطت في الداخل.

ولجأت زاسكي إلى الإنترنت للعثور على فينك في جنوب شرق ميتشيغان لإعادة البرقية إليه.

وقال فينك إن البرقية دفعته إلى التواصل مع أشخاص كان يعرفهم في الماضي.

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