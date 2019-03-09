توقعات بصرف ثلثي الراتب لموظفي السلطة

توقع الدكتور ناصر اللحام، رئيس تحرير شبكة معا الإعلامية أن تستمر أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لثلاثة أشهر.

و قال اللحام في حديث له مساء السبت إن السلطة قد تضطر لدفع ثلثي الراتب لموظفيها، متوقعاً أن يتم الصرف غدا الأحد.

و من المحتمل صرف رواتب موظفي السلطة بغزة بنسبة 75%، أما في الضفة فإنه قد يُصرف ما نسبته 60%.

يذكر بأن السلطة الفلسطينية صرفت رواتب عائلات الشهداء والأسرى، وذلك على الرغم من سلب سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيمتها من عائدات الضرائب.

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها طواقم وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار، من عائدات الضرائب، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.