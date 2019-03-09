يوفنتوس يستأنف "تصفية" ريال مدريد.. نجم ثالث كبير على الطريق

بعد أن نجح يوفنتوس الإيطالي في ضم كريستيانو رونالدو، وما نشر عن اتفاق للتعاقد مع مارسيلو، كشفت صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية أن قائد ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس هو الآخر في طريقه إلى "السيدة العجوز".

وقالت الصحيفة إن بطل إيطاليا يسعى لاستغلال الأزمة بين راموس ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، التي وصلت إلى حد التلاسن أمام اللاعبين في غرفة الملابس، في أعقاب الخسارة الثقيلة 1-4 أمام أياكس أمستردام الهولندي، الثلاثاء، التي أطاحت ريال مدريد خارج دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن خورخي منديز، وكيل أعمال رونالدو، كان في مدينة تورينو، معقل يوفنتوس، لمناقشة بعض الصفقات مع المدير الرياضي للنادي فابيو باراتيكي، وتطرق الاثنان إلى احتمالية ضم راموس (32 عاما) ليكون إضافة إلى خط الدفاع الصلب الذي يضم جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية أن يوفنتوس توصل بالفعل إلى اتفاق مع ريال مدريد، لضم الجناح الأيسر مارسيلو خلال الصيف المقبل، بعقد يمتد لأربعة مواسم مقابل 12 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويبدو أن العلاقة المتوترة بين مارسيلو والمدير الفني للفريق الملكي سانتياغو سولاري، دفعت الأخير للبحث عن مستقبله بعيدا عن "سانتياغو بيرنابيو"، لا سيما بعد أن وجد نفسه احتياطيا لسيرجيو ريغويلون.