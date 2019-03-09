تونس: "الصحة" تحقق في وفاة 11 رضيعا خلال 24 ساعة

فتحت وزارة الصحة التونسية، السبت، تحقيقا عاجلا في وفاة 11 رضيعا خلال 24 ساعة، في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى "الرابطة" الحكومي بالعاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان: "نعلن بأسف شديد عن تسجيل 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين في مركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة، خلال يومي 7 و8 مارس/آذار الحالي".

وأضافت أن لجنة مختصة فتحت تحقيقا للوقوف على الأسباب وراء وفاة الرّضع لتحديد المسؤوليّات، وسيتم إعلان النتائج مع انتهاء التحقيق.

وشددت على أن إدارة المركز اتخذت، بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي، التدابير والإجراءات اللازمة، خاصة الوقائية والعلاجية منها، لتجنّب حدوث وفيات أخرى، ولمواساة عائلات الضحايا، ولمتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين في المركز.

وزار وزير الصحة التونسي، عبد الرؤوف الشريف، صباح السبت، المركز للإطلاع على أوضاعه.

وتواجه المستفشات الحكومية في تونس انتقادات عديدة، منها تراجع مستوى الخدمات الصحية، والاكتظاظ داخل الأقسام، وطول فتة انتظار المرضى، إضافة إلى نقص الأدوية في أحيان كثيرة.

كما تعاني المستشفيات الحكومية نقصا في أطباء الاختصاص وبنية تحتية مهترئة، بحسب منتقدين.

وقبل أشهر، أفادت "عمادة الأطباء التونسيين" (هيكل مهني للأطباء)، بأن قرابة 630 طبيبا غادروا تونس، خلال النصف الأول من عام 2018، ومن المتوقع أن يغادر حوالي 900 آخرين، خلال 2019.