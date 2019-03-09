مناورة عسكرية لقوات الاحتلال في غلاف غزة غداً

قالت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيجري يوم غد الأحد، مناورة عسكرية في مستوطنة بغلاف غزة.

وأضاف موقع (حدشوت24) العبري: بأن ما تسمى بـ قيادة الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال، ستجري مناورة عسكرية داخل مستوطنة "نتيفوت"، مشيراً إلى أن المناورة ستنتهي مساء يوم الاثنين.

وأوضح بأنه سيتخلخل المناورة سماع أصوات انفجارات نتيجة التمرين، وحركة نشطة للآليات العسكرية في المستوطنة وعدد من الطرقات في غلاف غزة، سيشعر بها سكان المستوطنات.

ولفت إلى أنه سيتم تفعيل صفارات الإنذار الساعة 10:5 من يوم الاثنين المقبل، كإجراء تجارب حول هجوم افتراضي.

يشار إلى أن طيران الاحتلال استهدف عدة أماكن في قطاع غزة ليلة أمس الجمعة، أسفرت عن وقوع أضرار مادية، فيما يشهد الوضع الميداني في القطاع حالة من الغليان، محذراً بانفجار الوضع بوجه الاحتلال.