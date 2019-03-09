اصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق البريج

أصيب مواطن فلسطيني مساء يوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة، إصابة مواطن (١٨ عاما) برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في القدم شرق البريج.
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