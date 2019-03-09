محكمة الاحتلال تقرر الغاء الاعتقال الاداري للاسير عمر البرغوثي مؤقتاً

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" قرّرت إلغاء أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير عمر البرغوثي (والد الشهيد صالح) مؤقتاً وتجميده حتى الإثنين المقبل.

وأوضح النادي في بيان صدر عنه، أن القرار جاء بعد جلسة عُقدت للأسير البرغوثي يوم الخميس الماضي، وفيها مثّله المحاميان جواد بولس وأحمد صفية؛ حيث جاء التأجيل لإعطاء مهلة للنيابة إذا ما أرادت أن تقدم استئنافاً على القرار الصادر.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير البرغوثي ليلة استشهاد نجله صالح، وأصدرت لاحقاً بحقه أمرَ اعتقال إداري لمدة ثلاثة شهور، كذلك نجله عاصف الذي أُفرج عنه بعد شهرين من اعتقاله.

يُشارُ إلى أن عائلة عمر البرغوثي تتعرّض منذ استشهاد نجلها صالح إلى عقابٍ جماعي، تمثّل باعتقال أربعة آخرين من أفراد عائلته، منهم زوجته سهير البرغوثي التي تحررت قبل أيام، ونجله عاصم الذي اعتُقل بعد مطاردة استمرت قرابة الشهر، عدا عن مجموعة كبيرة من أقربائه وأهل بلدته الذين تعرّضوا للاعتقال، وما تزال مجموعة منهم قيد الاعتقال.

يُذكر أن الأسير البرغوثي قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 26 عاماً، وذلك منذ عام 1978، بين أحكامٍ واعتقالٍ إداريّ، علماً أنه شقيق الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي عامه 39 في الأسر.