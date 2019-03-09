حمى الضنك تحصد أرواح 49 شخصا في ماليزيا

أعلن وزير الصحة الماليزي، ذو الكفل أحمد، السبت، أن 49 شخصا لقوا حتفهم في البلاد منذ مطلع العام الحالي جراء حمى الضنك.

وأوضح أحمد في تصريح صحفي، أن البلاد سجلت 28 ألف و580 حالة إصابة بحمى الضنك، توفي منها 49 شخصا منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى السابع من مارس/ آذار الحالي.

ولفت الوزير إلى أنه رغم جميع التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة؛ ارتفعت نسبة حالات الإصابة بحمى الضنك في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 156.4 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

وأضاف أن حالات الوفاة المتعلقة بحمى الضنك ارتفعت أيضا بنسبة 88.5 في الربع الأول من 2019، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

وأشار أحمد إلى أن غالبية حالات الإصابات سجلت في ولاية سيلانغور.

جدير بالذكر أن ماليزيا شهدت 26 حالة وفاة متعلقة بحمى الضك في الربع الأول من 2018، من بين 11 ألف و146 إجمالي حالة إصابة.

وتنتقل فيروسات حمى "الضنك" إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة "الزاعجة" (Aedes)، ويكتسب البعوض الفيروس عادة عندما يمتصّ دم أحد المصابين بالعدوى، وبعد مرور فترة الحضانة التي تدوم 8-10 أيام، يصبح البعوض قادرًا، أثناء لدغ الناس وامتصاص دمائهم، على نقل الفيروس طيلة حياته.

وتتميز أعراض المرض، بالحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام، والألم الشديد وراء العينين ونزيف خفيف، مثل نزيف الأنف.