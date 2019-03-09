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مصرع طفلة بحادث دهس جنوب جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 16:16 - 09 مارس 2019
اسعاف اسعاف
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لقيت طفلة (عامان) من سكان قرية صانور جنوب جنين مصرعها اليوم السبت، بحادث دهس وقع على دوار صانور، بحسب ما افاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

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