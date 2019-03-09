السلطات المصرية تعتقل "اسرائيليين" على معبر طابا 

اعقلت السلطات المصرية "اسرائيليين" اثنين على معبر طابا الواقع بين "اسرائيل" ومصر بعد ان تم العثور معهما على رصاص بندقية.

وقالت الخارجية "الاسرائيلي"بان القنصل الاسرائيلي في القاهرة "دودو بن كليبا" يتابع الامر ، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت.

