ذكرى مشينة تهدد عودة مورينيو إلى ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، يرتبط بذكرى مشينة قد تمنعه من العودة إلى قيادة ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مورينيو عقب رحيله عن ريال مدريد في عام 2013، التقى مجددًا بفلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، في عام 2017 خلال مباراة ودية بين الميرنجي والشياطين الحمر.

وقال شهود إن مورينيو، خلال لقاء الريال واليونايتد قام بتوجيه إشارة خارجة لبيريز، وهو الأمر الذي لم يتقبله رئيس الميرنجي.

وأوضحت الصحيفة، أن إشارة مورينيو أدت إلى انهيار علاقته ببيريز، وتهدد عودته مرة أخرى إلى قيادة الفريق الملكي خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وكانت العلاقة متوترة في ذلك الوقت بين الناديين، بسبب تصريحات مورينيو عن رغبته في ضم الويلزي جاريث بيل من صفوف الميرنجي.

يذكر أن العديد من التقارير ربطت مورينيو في الأيام الأخيرة بالعودة إلى سانتياجو برنابيو، لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل.