داخلية غزة تعلن اعتقال اثنين وملاحقة آخرين في حادثة استهداف حلس

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم مساء اليوم السبت، عن تمكن الأجهزة الأمنية من اعتقال اثنين من المشاركين في حادثة إطلاق النار على سيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس.

وأوضح البزم في تصريح صحفي، أن الاجهزة الأمنية ضبطت السيارة المستخدمة في الحادث، مشيراً إلى أن العمل سيتواصل لاعتقال اثنين آخرين.

وأكد البزم، بان الأجهزة الأمنية لن تسمح لأحد بالعبث في ساحتنا الداخلية، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل المحافظة على حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وكان القيادي حلس تعرض لإطلاق نار من مسلحين أثناء توجهه إلى ملعب الدرة في منطقة الزوايدة لحضور حفل للكشافة الفلسطينية.