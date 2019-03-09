نقيب المحامين يدين اطلاق النار على مركبة أبو ماهر حلس

طالب نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات بتشكيل لجنة تحقيق ممثلة عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وذلك لمتابعة ملابسات محاولة إغتيال الاخ أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والتي تعرض لها أثناء توجهه للمشاركة في نشاطات كشفية في المحافظة الوسطى بقطاع غزة مساء الأمس.

وقال نقيب المحامين "إن محاولة الاغتيال الفاشلة التي قام بها مجموعة من الخارجين عن العرف الفلسطيني هي بمثابة جريمة نكراء، مطالبا سلطة الأمر الواقع المسيطرة على قطاع غزة الكشف عن الجناة.

وأضاف نقيب المحامين "إن ملابسات الحادث التي اعلن عنها الأخ أبو ماهر حلس أثبتت ان من قام بهذه الجريمة عدد من الأشخاص يستقلون مركبة ووجوههم مكشوفة للجميع، وتنتشر في مكان الحادث عدد من كاميرات المراقبة التي يمكن استخدامها للوصول لهؤلاء المجرمين، مؤكداً ان القصور في تعقب الجناة من قبل الجهات الامنية لحماس يعتبر تآمر على الحقيقة ومشاركه فعلية في الجريمة .

وطالب نقيب المحامين الفلسطينيين العمل بصورة جدية لإنهاء الانقسام ونجدة المواطن الفلسطيني في غزة من الظلم الذي يقع عليه، مؤكد ان هذه الجريمة هي بمثابة أعلان لتعزيز الفلتان الامني في وضح النهار وامام الجميع.

واعتبر نقيب المحامين أن هذه الجريمة لن تسكت أفواه القامة الوطنية الفلسطينية في التصدي للمشاريع الإقليمية التي أصبحت تحاصر حلم التحرير الفلسطيني، داعيا جميع الفصائل الفلسطينية للتوحد من أجل التصدي لكل المؤامرات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.