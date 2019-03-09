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القيادي البطش: إطلاق النار على سيارة حلس عمل مرفوض ويهدف لخلط الأوراق

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:36 - 09 مارس 2019
القيادي خالد البطش القيادي خالد البطش
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دان عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش حادثة إطلاق النار على مركبة القيادي في حركة فتح أحمد حلس "ابو ماهر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في قطاع غزة.

وقال البطش في بيان صحفي "إن هذا عمل مرفوض ومدان وخارج عن تقاليد وأخلاق وأعراف شعبنا المجاهد، ومحاولة لخلط الأوراق وإشاعة البلبلة والفتنة في صفوف شعبنا الفلسطيني، بينما كانت الجماهير الحاشدة تشارك في الجمعة الـ 50 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرق القطاع مع توالي الجرحى وارتقاء الشهداء".

ودعا البطش الأجهزة الأمنية إلى سرعة الكشف عن المنفذين لهذه الفعلة وتقديمهم إلى العدالة، معبراً عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية في غزة على حماية جبهتنا الداخلية من الفلتان والفوضى.

وجدد البطش دعوة حركته للكل الفلسطيني بضرورة رص الصفوف في مواجهة الاحتلال الصهيوني والمتعاونين معه واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات تصفية قضية الأمة فلسطين.

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