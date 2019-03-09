نائب نقيب المحامين: إطلاق النار على موكب حلس "عمل جبان"

قال نائب نقيب المحامين الاستاذ عبد العزيز الغلاييني إن جريمة إطلاق الرصاص على موكب المناضل أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح هو عمل جبان هدفه اثارة الفتنة .

وقال نائب نقيب المحامين " لا يجوز ان يمر هذا الفعل الشنيع مرور الكرام بدون التوقف عند تداعياته لمعرفة اسبابه المخفية، مطالبا الجهات الرسمية العمل على ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة .

وأضاف نائب نقيب المحامين"إننا في نقابة المحامين ننظر ببالغ الخطورة لتداعيات هذا العمل الجبان معلنا استنكاره الشديد لهذة الجريمة النكراء .

ودعا نائب نقيب المحامين لإنهاء الانقسام واعادة الوحدة الوطنية بين شطري الوطن مؤكدا أن المستفيد الوحيد من الإنقسام هو الإحتلال واعاونه .