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نائب نقيب المحامين: إطلاق النار على موكب حلس "عمل جبان"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:19 - 09 مارس 2019
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قال نائب نقيب المحامين الاستاذ عبد العزيز الغلاييني إن جريمة إطلاق الرصاص على موكب المناضل أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح هو عمل جبان هدفه اثارة الفتنة .

وقال نائب نقيب المحامين " لا يجوز ان يمر هذا الفعل الشنيع مرور الكرام بدون التوقف عند تداعياته لمعرفة اسبابه المخفية، مطالبا الجهات الرسمية العمل على ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة .

وأضاف نائب نقيب المحامين"إننا في نقابة المحامين ننظر ببالغ الخطورة لتداعيات هذا العمل الجبان معلنا استنكاره الشديد لهذة الجريمة النكراء .

ودعا نائب نقيب المحامين لإنهاء الانقسام واعادة الوحدة الوطنية بين شطري الوطن مؤكدا أن المستفيد الوحيد من الإنقسام هو الإحتلال واعاونه .

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