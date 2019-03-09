الكشف عن خطأ كارثي لراموس قبل موقعة أياكس

كشف تقرير صحفي إسباني، أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، نجا من تلقي انتقادات جديدة بسبب خطأ جسيم ارتكبه قبل مباراة أياكس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس أدلى بتصريح كارثي عقب مباراة الذهاب أمام أياكس تسبب في معاقبته بالغياب لمدة مباراتين بدوري الأبطال، إلا أن هناك خطأ آخر لم يلاحظه أحد.

وقال راموس، أثناء دعمه للميرنجي قبل لقاء أياكس: "سأدعم الفريق من المدرجات مثل أي فرد من الألتراس".

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد ريال مدريد استخدم مصطلح "ألتراس" بدلاً من أن يشبه نفسه بالجماهير.

وأوضحت أن هذه الفئة من الجماهير منبوذة في عالم كرة القدم، ومازالت تسبب مشكلات حتى اليوم.

ونوهت الصحيفة الإسبانية إلى أن ضرر الألتراس لا يقف عند مجرد شغب المدرجات، ولكن في بعض الحالات يظهرون كمجرمين.

وأشارت تقارير إلى أن شخصًا كان على وشك الموت عقب اللقاء الأخير بين ريال بيتيس وريال مدريد، بسبب سلوك الألتراس، وإن تطور الأمر إلى الوفاة من المستحيل أن يتم التسامح مع هؤلاء.

وأنهت الصحيفة تقريرها، بأن راموس لم يقصد ذكر "ألتراس" في تصريحاته، ولكن لا يجب التعامل مع الأمر بشكل طبيعي