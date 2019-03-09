فيديو نادر يُظهر التأثير المرعب لقنابل نووية في ولاية نيفادا الأميركية

أظهر مقطع فيديو "نادر" جرى نشره مؤخرا، مدى المفعول المرعب والسريع لقنابل نووية تم إخضاعها للتجربة في ولاية نيفادا الأميركية سنة 1953.

واعتمد الفيديو على صور من الإدارة الاتحادية للدفاع المدني في الولايات المتحدة، ووثقت التجربة استخدام قنبلة يصل وزنها إلى 15 كيلوطن.

وأحدثت القنبلة المجربة مفعولا سريعا حتى أنها استطاعت أن تجرد عدة سيارات من الطلاء الذي يعلوها في غضون ثوان قليلة وحولته إلى دخان متصاعد، وعقب ذلك، انقلبت العربات بسبب موجات جارفة.

وجرت هذه التجارب في مقاطعة ناي بولاية نيفادا، بين 17 مارس والرابع من يونيو 1953، بحسب ما نقلت "ديلي ميل".

وشملت التجربة عربات صغيرة إلى جانب حافلة، وفي ختام المقطع المنشور على قناة "أتوم سنترال" تظهر خيمة وهي تتعرض للإتلاف من جراء القنبلة النووية.

وعلى الرغم من كون الأمر مجرد تجربة، كشفت تقارير بيئية في الولايات المتحدة أن العملية أدت إلى أضرار كبيرة في المناطق المجاورة بسبب المخلفات الإشعاعية.

وأورد المصدر أن آلاف الخراف نفقت بين مايو ويوليو سنة 1953، في ولايتي نيفادا ويوتا، وخسر المزارعون ما يقارب 25 في المئة من رؤوس القطيع.

وفي تقريرها عما حصل، عزت لجنة الطاقة الذرية ما سجل من نفوق للحيوانات في الولايتين الأميركيتين إلى تدني درجة الحرارة على نحو غير مسبوق.