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قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين شمال القطاع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:43 - 09 مارس 2019
زوارق الاحتلال الاسرائيلي زوارق الاحتلال الاسرائيلي
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فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في منطقة السودانية شمال القطاع وقبالة منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة مما أجبر قوارب الصيد على مغادرة البحر دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال أفرجت الليلة الماضية عن أربعة صيادين اعتقلتهم صباح أمس الجمعة وأصابتهم بالرصاص المطاطي كما اعتدت عليهما بالضرب المبرح، وقد تلقى الصيادين العلاج اللازم في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

 

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