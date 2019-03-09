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أسعار العملات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:08 - 09 مارس 2019
عملات عملات
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جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم السبت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.63 شيكل

الدينار الأردني: 5.12 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.12 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل

 

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