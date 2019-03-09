أسعار العملات

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم السبت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.63 شيكل

الدينار الأردني: 5.12 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.12 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل