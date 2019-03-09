الطقس: ارتفاع درجات الحرارة وأجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، معتدلاً نهاراً حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الاجواء هذه الليلة، صافية بوجه باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل فيكون الجو غائما جزئياً وربيعياً لطيفاً حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.