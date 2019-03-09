ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع عدة في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 00:39 - 09 مارس 2019
عاجلللل عاجلللل
مشاركة

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة سلسلة غارات على اهداف عدة في قطاع غزة ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

وافاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقع البحرية التابع لكتائب القسام شمال قطاع غزة بصاروخ واحد على الاقل ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

فيما اشار مراسلنا الى ان طائرات الاحتلال استهدفت موقع الجعبري جنوب حي الزيتون فيما استهدفت موقعا للمقاومة قرب ميناء خانيونس الجديد بعدة صواريخ.

وكان جيش الاحتلال زعم بان قذيفة صاروخية اطلقت مساء الجمعة من قطاع غزة وسقطت في مجمع أشكول ولم يبلغ عن وجود اصابات او اضرار. 

يشار الى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي قمع مساء الجمعة مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية ما ادى لاستشهاد مواطن واصابة نحو 48 آخرين بجراح مختلفة بينهم 4 مسعفين وصحفيين اثنين.

 

 

 

يتبع 

متعلقات