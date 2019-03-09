الاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع عدة في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة سلسلة غارات على اهداف عدة في قطاع غزة ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

وافاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقع البحرية التابع لكتائب القسام شمال قطاع غزة بصاروخ واحد على الاقل ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

فيما اشار مراسلنا الى ان طائرات الاحتلال استهدفت موقع الجعبري جنوب حي الزيتون فيما استهدفت موقعا للمقاومة قرب ميناء خانيونس الجديد بعدة صواريخ.

وكان جيش الاحتلال زعم بان قذيفة صاروخية اطلقت مساء الجمعة من قطاع غزة وسقطت في مجمع أشكول ولم يبلغ عن وجود اصابات او اضرار.

يشار الى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي قمع مساء الجمعة مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية ما ادى لاستشهاد مواطن واصابة نحو 48 آخرين بجراح مختلفة بينهم 4 مسعفين وصحفيين اثنين.

يتبع