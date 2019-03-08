سان جيرمان.. خيبة الأبطال تفتح أبواب الرحيل أمام هؤلاء اللاعبين

كشفت تقارير صحفية في فرنسا اليوم الجمعة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بدأ مبكرا إعداد قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيستغني عن خدماتهم مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما ضمن التتويج بلقب الدوري الفرنسي الذي يتصدر ترتيبه بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وتكهنت الصحف الفرنسية المختلفة بأسماء اللاعبين الراحلين عن النادي الباريسي مع نهاية الموسم الجاري، فقد أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن أول الراحلين في الصيف المقبل هم اللاعبون خيسي رودريغيز وتوماس مونييه وكريستوفر نكونكو.

يذكر أن رودريغيز يلعب حاليا في صفوف ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة، ولكن لا يوجد اتفاق بين هذا النادي ونظيره الفرنسي لشراء اللاعب في نهاية مدة الإعارة.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن باريس سان جيرمان يفكر أيضا في الإطاحة ببعض من اللاعبين الكبار بالفريق مثل إيدنسون كافاني وأنخيل دي ماريا.

وطبقا للتقارير الإعلامية، لا يسعى النادي الفرنسي لفتح طريق لخروج النجمين، لكنه في الوقت نفسه لن يمانع في بيعهما إذا تلقى عروضا جيدة، خاصة وأن كافاني هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، كما أن دي ماريا يقدم أفضل مواسمه مع الفريق في الوقت الراهن.

يشار إلى أن قائمة الراحلين عن باريس سان جيرمان لا تضم لاعبين وحسب، بل بعض القيادات أيضا مثل مدير الكرة بالفريق الأول إنتيرو هنريكي.