الفيفا يوجه صفعة جديدة لتشيلسي

كشف تقرير صحفي، عن وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي تشيلسي الإنجليزي، في ورطة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن الفيفا رفض الطلب الذي قدمه تشيلسي، لتعليق قرار منعه من إبرام صفقات جديدة لفترتي انتقالات، حتى حسم الاستئناف الذي تقدم به على هذه العقوبة.

وكان تشيلسي قدم استئنافًا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإيقاف العقوبات التي تعرض لها بسبب انتهاكه لقوانين التعاقد مع لاعبين قصر.

يذكر أن الفيفا أصدر قرارًا في وقت سابق من الموسم بحرمان تشيلسي من إبرام صفقات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين بسبب مخالفاته، بالإضافة إلى تغريمه 600 ألف دولار.

ولفتت الشبكة إلى أنه في حالات سابقة خاصة مع أندية إسبانية، وافق الفيفا على تعليق العقوبة حتى نظر الاستئناف.

ويعاني تشيلسي من موسم غير جيد حتى الآن، تحت قيادة مدربه ماوريسيو ساري، الذي كان يرغب في دعم الفريق في الصيف المقبل بعدد من الصفقات، لإعادته إلى المنافسة على الألقاب بقوة.

ويحتل تشيلسي، المركز السادس في الدوري الإنجليزي، برصيد 56 نقطة.