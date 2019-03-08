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الاحتلال يغلق مداخل قرية عابود في رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:48 - 08 مارس 2019
الاحتلال ينصب حواجز الاحتلال ينصب حواجز
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال أغلق البوابة الحديدية المؤدية لعابود ومنع المركبات من المرور، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق طويلة.

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