"القناة الثانية" تكشف: خطة اقتصادية بين إسرائيل وغزة بقيمة 300 مليون دولار

كشفت "القناة الثانية" في التلفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، عن وجود تمويل بقيمة 300 مليون دولار من الأمم المتحدة لإعادة بناء وتطوير قطاع غزة إضافة إلى توفير فرص عمل ضمن خطة للتسوية بين "إسرائيل" وغزة.

وقالت القناة الثانية: "إن الوفد المصري الذي غادر قطاع غزة يُجري زيارات مكوكية بين إسرائيل وغزة ويلتقي خلالها بكبار قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وكبار المسؤولين في غزة بهدف تهدئة الأوضاع والتوصل لاتفاق تسوية".

وأشارت، إلى أن حماس غير معنية بالتصعيد وهي تسعى للتوصل إلى حزمة اقتصادية تهدف لإعادة بناء وتطوير قطاع غزة إضافة إلى توفير فرص عمل، لافتتاً إلى أن إسرائيل مستعدة لتلك الخطة حيث يوجد تمويل بقيمة 300 مليون دولار جندها ممثل الأمم المتحدة.

وأوضحت القناة، بأن "إسرائيل" تقبل بإشراف الأمم المتحدة على دخول الأموال إلى قطاع غزة، مشددة على أن تنفيذ الخطة لا يمكن أن يبدأ طالما بقي التوتر على حدود قطاع غزة.

وقد غادر الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الجمعة، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إيرز.

وأكدت مصادر محلية، أن الوفد الأمني غادر غزة اليوم، بعد لقائه قيادة حركة حماس أمس الخميس.

وزار أمس الخميس الوفد المصري بصحبة فريق من الأجهزة الأمنية بغزة، معبر رفح على الجانبين الفلسطيني والمصري للاطلاع على سير العمل، والمصاعب التي تواجه أبناء شعبنا خلال سفرهم عبر المعبر.

كما اطلع الوفد على آليات العمل في معبر كرم أبو سالم، وتفقد الحدود المشتركة بين فلسطين المحتلة وجمهورية مصر العربية.