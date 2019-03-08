"الديمقراطية": لا تهدئة دون فك الحصار ومسيرات العودة مستمرة بأدواتها السلمية

شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن المشاركة الجماهيرية الواسعة في الجمعة الـ50 لمسيرات العودة وكسر الحصار، جمعة المرأة الفلسطينية في مخيمات العودة شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، تأكيد على استمرار المسيرات بأدواتها السلمية وابداعات الشابات والشباب حتى تحقق أهدافها الوطنية في إلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة وفك الحصار عن القطاع.

وأوضحت الجبهة أن الهيئة الوطنية العليا للمسيرات أعطت للمرأة دوراً كبيراً في برنامج فعاليات جمعة "المرأة الفلسطينية" تكريماً لها وهي تتقدم الصفوف في ميادين النضال والبطولة في الوطن والشتات، وتقديراً لدورها الوطني وتضحياتها الجسام في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني إلى جانب الرجل، في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني التهويدي، ومواجهة المشاريع والمخططات المشبوهة التي تستهدف المشروع الوطني وفي مقدمتها "صفقة العصر".

وأدانت الجبهة مواصلة قوات الاحتلال وقناصيه استخدام القوة المفرطة المميتة اتجاه المدنيين السلميين في مسيرات العودة شرقي القطاع، والتي أدت اليوم لاستشهاد الشاب تامر خالد عرفات في مخيم العودة شرق رفح، ودون الاكتراث لتقرير لجنة التحقيق الأممية الذي أدان قوات الاحتلال في انتهاكاتها ضد المدنيين العزل وارتكابها جرائم ترقى لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وقالت الجبهة: "نتوجه لنساء الشعب الفلسطيني في يومهم العالمي، اللاتي أبدعن في استحداث وسائل نضالية نجحت في تطوير قدرات المقاومة الفلسطينية لتحقيق مكاسب مميزة في مواجهة الاحتلال والحصار والاستيطان، وإلى اللاتي استشهدن وجرحن وأسرن في ميادين النضال المختلفة".

ونعت شهيد جمعة "المرأة الفلسطينية"، وتوجهت بالتحية للجرحى الأبطال، وخاصة النساء، وإلى الجنود الميدانيين من المسعفين والصحفيين.

وحيّت الجبهة الحركة النسائية الأسيرة في سجون الاحتلال، في يومها العالمي الذي يصادف الثامن من آذار (مارس)، وهي تواصل نضالها وصمودها الأسطوري وتقديمها لوحات مشرفة في صفحات تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وجددت الجبهة دعوتها للقيادة الفلسطينية إلى رفع ملف جرائم الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم، كما دعت الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش للوفاء بتعهداته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من بطش الاحتلال وعدوانه المتواصل.