سقوط صاروخ في أشكول دون اصابات

زعمت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، سقوط صاروخ في مستوطنة أشكول دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن صافرات الانذر دوت في مستوطنات "غلاف غزة" بعدما سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة أشكول.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع ‎غزة باتجاه ‎إسرائيل".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلن بشكل يومي بعد انتهاء المواجهات مع المتظاهرين السلميين قرب السياج الزائل شرق قطاع غزة عن سقوط صواريخ أو قذائف هاون في مستوطنات "غلاف غزة"، قبل أن تشن عدة غارات على مواقع وأهداف داخل القطاع.