سقوط طائرة هندية قرب الحدود الباكستانية

تحطمت اليوم الجمعة طائرة مقاتلة من طراز "ميغ 21" بيسون تابعة للقوات الجوية الهندية في محيط مدينة بيكانر بولاية راجستان القريبة من الحدود مع باكستان، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية.

وقال المتحدث إن الطيار نجا من الحادث بعدما قفز بمظلته من الطائرة المنكوبة.

وقال بيان صادر عن القوات الجوية الهندية اليوم إن الطائرة التي سقطت من طراز "ميغ 21"، وكانت في دورية اعتيادية.

وأضاف البيان أن الخبراء يرجحون سقوط الطائرة بعد تحليقها، بسبب حادث عرضي جراء اصطدامها بطائر أثناء الإقلاع.

وكانت طائرة مقاتلة من طراز "ميغ" روسية الصنع قد سقطت خلال معركة بين القوات الجوية الهندية والباكستانية في 27 فبراير/شباط الماضي.

وخلال الأسبوعين الماضيين تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد بعد هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، مما أسفر عن مقتل 44 جنديا هنديا، ونفت باكستان علاقتها بالهجوم.

وردت الهند على الهجوم بغارات جوية على ما قالت إنه معسكر إرهابي في آزاد كشمير، وهو الشطر الذي تسيطر عليه إسلام آباد من الإقليم، أسقط خلالها الجيش الباكستاني مقاتلتين وأسر طيارا، قبل أن يطلق سراحه لاحقا.

فتح ثم إغلاق

وفيما يبدو ترجمة لحالة عدم الاستقرار في العلاقة المتوترة بين الجارتين النوويتين، أعلنت باكستان اليوم عن فتح المجال الجوي بالكامل على الحدود مع جارتها الهند، بعد إغلاقه في 27 فبراير/شباط الماضي، وفتحه جزئيا بعدها بثلاثة أيام على خلفية التوتر بين البلدين، وبعد ساعات من فتحه قررت باكستان إعادة إغلاق مجالها الجوي في المناطق الشرقية والغربية من البلاد.

وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان على موقعها الإلكتروني إن المجال الجوي للبلاد المغلق جزئيا منذ أكثر من أسبوع على خلفية التوترات مع الهند سيظل مغلقا حتى السبت في المناطق الشرقية والغربية من البلاد.

وأدى قرار إغلاق المجال الجوي إلى تغيير مسارات الرحلات المتجهة نحو الصين وإيران والبلدان الأوروبية، وهو الأمر الذي حمل شركات الطيران المدني تكاليف إضافية بسبب طول مسافة الرحلات.