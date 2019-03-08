الهيئة الوطنية تحمل الاحتلال مسؤولية جرائمه باستهداف المواطنين

نعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الشهيد الشاب تامر خالد مصطفى عرفات الذي استشهد برصاص أحد القناصة المجرمين من جيش الاحتلال أثناء مشاركته في جمعة المرأة الفلسطينية الثائرة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وحملت الهيئة في بيان لها مساء الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جرائم استهداف المواطنين الأبرياء في مسيرات العودة، داعية العالم إلى تجاوز حالة الصمت إزاء هذه الجرائم.

وأشارت، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يراعِ الجهود التي تبذل من قبل مصر والأمم المتحدة، قائلة: "حجم الإصابات يكشف وجود قرار سياسي من حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالتصعيد واستهداف المواطنين العُزَّل".

وأوضحت، بأن الاحتلال يتعمد استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والمتفجر مما أدى لارتقاء شهيد وإصابة 42 مواطنا، جراح بعضهم بليغة.